Avrupa şampiyonu Atakan Yüksel köylüleri ile buluştu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya ile dönen milli sporcu Atakan Yüksel, Yozgat Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde köylüleri ile buluştu. Köylerinden Avrupa'yı dize getiren bir sporcunun çıkmasını gururunu yaşayan Kuzaycalılar, Yüksel'e teşekkür plaketi verdi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde, Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı yenerek Türkiye'ye altın madalya kazandıran Atakan Yüksel, Yozgatlı hemşerileri ile Ankara'da buluştu. Şefaatli ilçesinin Kuzayca Köyü'nden olan milli sporcu Yüksel, Etimesgut'ta bulunan Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret edip, köylüleri ile elde ettiği başarıyı paylaştı. Köylerinden Türkiye'yi Avrupa'da ve Dünya'da başarı ile temsil eden Atakan Yüksel'in çıkmasının gururunu yaşayan Kuzaycalılar, son şampiyonada Türk Bayrağı'nı göndere çeken sporcuları Yüksel'i tebrik etti. Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Şen, "Kuzayca'mızın gururu olan milli güreşçimiz Atakan Yüksel tüm ülkemizin milli gururu olmuştur. Bizlere yaşattığı bu gururdan ötürü kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi.

Dernek Başkanı Murat Şen, günün anısına milli sporcuya teşekkür plaketi verdi.