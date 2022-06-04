Avrupa Şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e coşkulu karşılama

Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda, 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan ASKİ Sporlu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Esenboğa Havalimanı'nda kulüp yöneticileri, çalışma arkadaşları ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü bir Avrupa Şampiyonu daha çıkardı. ASKİ Sporlu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyon halterci, Esenboğa Havalimanı'nda ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, ASKİ Spor Kulübü Halter Şube Sorumlusu Oğuzhan Alpaslan, ASKİ Spor Koordinatörü Abdullah Çakmar, çalışma arkadaşları ve yakınları tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.

Toplam 339 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı

Mehter Takımı gösterileriyle coşkuyla karşılandığı Başkent'e 2 altın ve 1 bronz madalya ile dönen ASKİ Sporlu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 73 kiloda yarışarak koparmada 149 kilo ile bronz, silkmede ise 190 kilo ile altın madalya kazanarak toplamda 339 kiloluk derecesiyle şampiyon oldu. Havalimanı'ndan şehir merkezine üstü açık otobüsle seyahat ederek Başkentlileri selamlayan ASKİ Sporlu Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Öncelikle çok güzel bir karşılama oldu, büyük bir heyecan içerisindeyim. Sonuç beklediğimiz bir sonuçtu. Yarışma bizim için çok güzel geçti. Sezonumuzun da ilk maçıydı. Müsabakanın iyi geçmesi bizim avantajımıza oldu. Bundan sonra 3 büyük yarışmamız daha var. Kariyerimde bulunmayan Akdeniz ve İslam Oyunları'nda şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorum. 2024 için hazırlıklarımız şimdiden başladı.”

ASKİ Spor Koordinatörü Abdullah Çakmar da milli halterci ile gurur duyduklarını belirterek, “Aldığımız madalyalar yeterli gelmeyecek çünkü biz her zaman ABB ASKİ Spor Kulübü olarak dünyada hep ilkleri yaptık. Bütün branşlarda başarılı olduk. Türk sporuna aldığımız altın madalyalarla ivme kazandırdık. Bütün sporcularımıza, teknik ekibimize ve bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işidir bu ekiple de inşallah 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya almaya devam edeceğiz” dedi.