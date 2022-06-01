Avrupa'da ilk kez kurulan Çevre ve İklim Meclisi toplanıyor

Ankara'da gerçekleşen ve tüm dünyada yankı bulan EKO İklim Zirvesi'nin ardından iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen ve Avrupa'da ilk kez kurulan Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi, ilk olağan genel kurul toplantısını 4 Haziran'da düzenleyecek.

Ankara Kent Konseyi tarafından iklim değişikliğine karşı dikkat çekmek amacıyla kurulan AKK Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi, ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirilecek. 4 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu'nda düzenlenecek genel kurulda gönüllü delegelerin katılımıyla oylama yapılacak.

Küresel bir kriz haline gelen iklim değişikliği konusunda Ankara'nın dünya markası olma yolunda ilk adımını EKO İklim Zirvesi ile attığına dikkat çeken AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ortak akılla çevre ve iklim konularında öncü olmaya devam edeceklerini belirterek, “Daha yaşanır bir dünyanın hikâyesi başlangıçlar kenti Ankara'da yazılmıştır. Zirvenin Türkiye'ye ve tüm insanlığa büyük kazanımlar sağlayacağını gördük. Şimdi de Ankara Kent Konseyi olarak dünyanın bu en büyük sorununa karşı önemli bir adım atıyor, Çevre ve İklim Meclisinin kuruluşunu tamamlıyoruz. O gün dileyen herkes gelip oy kullanabilir ve meclis çalışmalarında yer alabilir” dedi.

AKK ilklerin adresi olmaya devam ediyor

AKK Başkan Yardımcısı ve Eko İklim Proje Koordinatörü Ceren Anadol da Başkent'te birçok ilke ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Dünyanın ilk iklim fuarı olan EKO İklim Zirvesi aynı zamanda Ankara'nın en büyük organizasyonu oldu. Sahip olduğumuz değerler dün nasılsa bugün de öyle kalsın mottosuyla hareket ediyoruz. Bu nedenle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek adına Kent Konseyleri içinde bir ilk olacak Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi'nin olağan genel kurulunu yapmaya hazırlanıyoruz. İklim kriziyle mücadelede en önemli yerlerden biri Ankara Kent Konseyi olacak.”

AKK Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi kurucu sözcüsü Ömer Şan ise çevre ve iklim krizine duyarlı herkesi Ankara Kent Konseyi'ne davet ederek, AKK bünyesinde ‘Suya Saygı Buluşmaları' ile başlayan farkındalığın AKK Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi ile büyüyerek devam edeceğinin altını çizdi. Avrupa'da ilk kez kurulan çevre ve iklim meclisi olduklarına dikkat çeken Şan, kuruluşun tamamlanması, alt çalışma grupları ile iklim değişikliği ve çevre konularında bilimsel, toplumsal çalışmalarla Ankara ve ülke genelindeki planlamalara katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

TOD Türk Sanat Müziği Korosu'nun konser vereceği AKK Gençlik Parkı'nda ayrıca genel kurul toplantısının yapılacağı gün Türkiye Ormancılar Derneği de ‘Çevre Felaketleri' konulu fotoğraf sergisi düzenleyecek.