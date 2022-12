Avukat İbrahim Avşar: “Avukatlar adına kullanılmak üzere SSK'ya promosyon ödemesi yapılması talep edilebilir”

Avukat İbrahim Avşar, avukatların emekli maaşı konusunda sıkıntılarına dikkat çekerek, "Avukatlar adına kullanılmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) promosyon ödemesi yapılması talep edilebilir" dedi.

Ankara Barosu avukatlarından İbrahim Avşar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine avukatların sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki avukatların her geçen gün ekonomik ve sosyal durumlarının kötüye gittiğini belirten Avşar, “Avukatlık mesleğinin sosyal ve ekonomik durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Bunun bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Avukatların yaptığı işlere mütenasip emeklilik haklarının olduğu söylenemez. Ancak her geçen gün avukatlık mesleğinin ekonomik ve sosyal haklar yönünden kan kaybettiği de bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

“Bu sorunu avukat arkadaşlarımız çözecektir”

Avukatların emeklilik haklarının da çok dramatik düzeyde olduğunu söyleyen Avşar, “Emeklilik hakları bakımından çok çok dramatik düzeylerde olduğu şüphesiz. Bu olumsuzluğu sayıları her geçen gün artan ve Türkiye genelinde 170 bin sayısını aşmış bulunan avukatlar çözecektir. Kamu avukatları da dahil 170 bin sayısının üzerindeki avukatların temel ortak sorunlarda söz birliği yapmaları gerekmektedir. İki temel meseleyi ve çözüm yolunu kıymetli meslektaşlarımla kısaca paylaşmak istiyorum. Bu konu daha ayrıntılı çalışılarak çözümler üretilebilir” dedi.

Avukatların sigortaları hakkında da konuşan Avukat Avşar, şunları söyledi:

“Öncelikle serbest avukatlıktan emekli olan avukat meslektaşlarımızın 2000 yılı sonrası emekli olan diğer Bağ-Kur ve SSK'lı emekliler gibi emeklilikte intibak haklarının gecikmeksizin verilmesi gerekiyor. 2008 yılı sonrasında bir anda Bağ-Kur sigorta sistemine geçen avukatların neredeyse 10 bin sigorta prim günü karşılığı aldıkları emekli maaşları 2000 yılı öncesi 5 bin 500 günlük primli sigortalıdan daha azdır. Bu kabul edilemez bir durumdur. 2000 yılı sonrası pek çok sigortalı kesim bu durumdan zarar görmüştür ancak en fazla 2000 yılı sonrası emekli olan avukat meslektaşlarımız mağdur olmuştur. Bu eşitsizliğin derhal ortadan kaldırılması elzemdir. Emeklilerde intibak yasasının gecikmeksizin yasalaşması gerekmektedir. 2000 yılı sonrası emekli olan meslektaşlarımızın maaşlarında kısmen de olsa artış olacaktır. Avukatların emekli maaşlarının emsallerine yakın orana gelebilmesi için uzun süredir pek çok meslektaşımız ve barolarımız çalışma yapmaktadır. Baro pullarına eklenecek belirli bir meblağ, baro kartların kullanımından kaynaklanan primlerle oluşturulacak fonla emekli maaşlarının bir nebze düzeltilebileceği düşünülmüştür. Ancak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, UYAP sistemi vasıtası ile tüm avukatların hesapları üzerinden transfer edilen harç, gider avansları, icra tahsilatları vs. tamamı Türkiye genelinde kamu ve serbest çalışan meslektaşlarımızın hesapları üzerinden havalesi sağlanmaktadır.”

“Avukatlar adına kullanılmak üzere SSK'ya promosyon ödemesi yapılması talep edilebilir”

Avukatlar adına kullanmak üzere SSK'ya ödeme yapılmasının talep edilmesi gerektiğini savunan Avşar, “Devlet hazinesine, SSK'ya bir kuruş yük olmadan Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği vasıtası ile yapılacak bir çalışma ile şu anda anlaşmalı banka olan Vakıflar Bankasının elde ettiği bu fon avantajından sağlanacak promosyon miktarı Türkiye Barolar Birliğine (TBB) veya oluşturulacak avukatlık sandığına ya da doğrudan avukatlar adına kullanılmak üzere SSK'ya promosyon ödemesi yapılması talep edilebilir. 170 bin avukatın UYAP sistemi üzerinden ödemelerde hesaplarında banka lehine oluşan potansiyel paranın bir kısmının tüm avukatlar lehine kullanılması tasarrufudur. Bu tasarruf TBB ile Adalet Bakanlığının ortak çalışması ve Meclisteki avukat meslektaşların yardımı ile yasalaşması gerekir. Bu fonla emekli avukatların maaşı belirli şartlarla aynı kıdeme sahip emekli hakim, savcı maaşı ile eşitlenebilir. Genç yaşta vefat eden meslektaşlarımızın mirasçılarına ödeme yapılabilir, barolara destek sağlanabilir. Bu konu üzerinde tüm meslektaşlarımızın birlikte çalışması, tüm baroların, TBB ile Adalet Bakanlığı el birliği ve söz birliği ile gayret göstermesi elzemdir. Avukatlık mesleğinin temel sorunlarını biz avukatlar çözebiliriz, çözmeliyiz” dedi.