Avukatlara yönelik “mülteci hukuku” eğitimleri tamamlandı

MUDEM tarafından düzenlenen “Mülteci Hukuku Mevzuatı ve Uygulamasına Dair Avukatlara Yönelik Eğitim Programı” Eskişehir, Kırıkkale ve son olarak Yalova'da düzenlenen eğitimlerle sona erdi. İllerdeki baroların iş birliğiyle düzenlenen eğitimlere toplamda 120 avukat katıldı.

Eğitime katılan avukatlara, sığınmacılar ve mültecilere yönelik hukuki düzenlemeler, tercüman desteği ile çalışma esasları ve hukuki konularda doğru tercümenin önemi konularında bilgi ve deneyim aktarımı sağlandı.

MUDEM Genel Koordinatörü İlker Güney, barolar ile yapılan iş birliğiyle gerçekleştirilen bu eğitimlerle, hukuki anlamda yaşanan karışıklıkların giderilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Eskişehir, Kırıkkale ve Yalova'da düzenlenen eğitimler büyük ilgi gördü. Bu süreçte, Avukatımız Elif Canan Güngör ve Farsça Tercümanımız Ozan Önel tarafından çok yararlı olabilecek bilgi aktarımları sağlandı. Eğitmenlerimize, eğitimlere katılan tüm avukatlara ve eğitimlerin düzenlenmesinde destek olan Eskişehir, Kırıkkale ve Yalova Barolarına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.