Avukatlardan Göç ve Sığınmacı Hukuku seminerine yoğun ilgi

SGDD-ASAM tarafından yürütülen, Hollanda Büyükelçiliği destekli proje kapsamında düzenlenen seminerler büyük ilgi görüyor. Projeyle 5 ilde toplam 200 avukatın seminerlere katılması planlanırken, sadece İstanbul ve Ankara'daki seminerlerle bu hedef şimdiden aşıldı. SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Avukat Ayşegül Yalçın Eriş, göç ve sığınma hukukunun gelecek yıllarda daha da çok konuşulacağını pandemi nedeniyle çevrimiçi verilen seminerlerle bu alanda uzmanlaşmak isteyen hukukçulara destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayşegül Yalçın Eriş, Özel İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Adli Yardım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi'nin temel amacını “avukatların, çocuk, şiddet mağduru kadın ve engellilerin hakları ve hukuki ihtiyaçlarıyla ilgili farkındalıklarının arttırılması; mevzuat, düzenlemeler ve güncel uygulama bilgilerine ulaşılması ve adli yardım mekanizmalarına erişimin güçlendirilmesi ” şeklinde tanımladı. Eriş, iki gün süren seminerlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Edirne Barosu avukatlarına yönelik düzenlendiğini belirtti. Şu ana kadar Ankara'dan 44, İstanbul'dan ise 178 avukatın bu seminerlere katıldığını söyleyen Eriş, şimdiden projenin katılımcı hedefini aştığına dikkat çekti.

Seminer içeriklerinin çok geniş kapsamlı olduğunu vurgulayan Eriş, “Programda, Uluslararası Mülteci Hukuku'ndan, sığınmacıların Aile Hukukuna, AİHM kararlarından koruma hukukuna birçok başlık vaka incelemeleri ile birlikte yer almaktadır. SGDD-ASAM'ın göç alanındaki 25 yıllık tecrübesini ve bilgi birikimi aktarıyoruz. Sahadan gelen güncel deneyimlerimizi paylaştığımız seminerlerle ilgili çok olumlu geri bildirimler aldık” dedi. Eriş, göç ve sığınma hukukunun gelecek yıllarda daha da çok konuşulacağını, seminerler aracılığı ile hukukçuların bu alanda uzmanlaşmasına katkı sağladıklarını söyledi.