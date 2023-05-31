Avusturya'dan ATO üyelerine iş ve yatırım daveti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyanın en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına kadar her yere ihracat yapan Türkiye'nin güçlü jeopolitik konumu, lojistik bağları, üretim ve işgücü kapasitesi yönünden önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Türkiye, global yatırımcılar için önemli bir yatırım ve üretim merkezi. Avusturya ise stratejik coğrafi konumu nedeniyle Türk şirketleri için Avrupa'ya açılan bir kapı ve batılı bir ticari ortak durumunda” dedi.

ATO ve Avusturya Ticaret Ataşeliği iş birliğinde düzenlenen “Avusturya'da Yatırım ve İş Fırsatları Toplantısı”, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'in katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı. Avusturya Yatırım Ajansı yetkilileri tarafından ATO Komite ve Meclis üyelerine Avusturya'daki iş fırsatlarının tanıtıldığı toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, 2022 yılı verilerine göre 1,7 milyar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere Türkiye ve Avusturya arasında 3,7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri Türkiye'nin lehine olacak şekilde daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini söyledi. Baran, 440 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olan Avusturya'nın dış ticaretinde Türkiye'nin payının yüzde 1 bile olmadığına dikkat çekerek, “İki ülkenin de bu rakamları yukarı taşımakla ilgili önemli adımlar atılacağına inanıyorum. Ülkelerimiz arasında ticaret ve yatırımları geliştirmekle ilgili yapılması gerekenler için Ankara Ticaret Odası olarak hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” diye konuştu.

Avusturya'da Türk firmaları 10 bin kişiye istihdam sağlıyor

Baran, dünyanın en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına kadar her yerine ihracat yapan Türkiye'nin güçlü jeopolitik konumu, lojistik bağları, üretim ve işgücü kapasitesi yönünden önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Türkiye, global yatırımcılar için önemli bir yatırım ve üretim merkezi. Güçlü jeopolitik konumu, lojistik bağları, üretim ve işgücü kapasitesi ile cazip bir ülke. Ayrıca Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına açılmak için de önemli bir noktadayız. Avusturya ise, stratejik coğrafi konumu nedeniyle Türk şirketleri için Avrupa'ya açılan bir kapı ve batılı bir ticari ortak durumunda. Son 20 yılda ülkemize yatırım yapan Avusturyalı şirketlerin sayısı bini buldu. Son yıllarda özellikle geri dönüşüm, güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında yapılan yatırımlar dikkati çekiyor” dedi.

Stratejik coğrafi konumu itibarıyla Avusturya'nın Türk şirketleri için Avrupa'ya açılan bir kapı ve batılı bir ticari ortak durumunda olduğunu kaydeden Baran, “Reel sektörümüz yurt dışında da önemli yatırımlara imza atıyor. Avusturya'da faaliyet gösteren 6 bin 500 Türk firması yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor” diye konuştu.

Baran, tarihi bağlar ve Avusturya'da sayıları 300 bini bulan Türk nüfusunun iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından önemli bir fırsat oluşturduğunun altını çizdi. Başkent'ten Viyana'ya direkt uçuşların ticari ve ekonomik işbirliklerini artırmak açısından önemli olduğunu kaydeden Baran, Ankara ekonomisi hakkında da bilgi verdi.

ATO Başkanı Baran ve Büyükelçi Wimmer'in konuşmalarının ardından Avusturya Yatırım Ajansı yetkilisi Dr. Peter Löschl ve Av. Arcan Kemahlı, ATO üyelerine Avusturya'daki iş ve yatırım imkanlarını anlatan sunum yaptı. ATO üyelerinin sorularının da cevaplandığı toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Christian Maier ile çok sayıda ATO üyesi katıldı.