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AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi 17.

hafta karşılaşmasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-17, 26-28, 25-19, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı


Halkbank: Nicolas Bruno, Doğukan Ulu, Nimir Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Miach Ma'a, (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)


Antrenör: Taner Atık


Galatasaray HDI Sigorta: Morteza Sharifi, Oğuzhan Karasu, Thomas Edgar, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Selçuk Keskin, Baturalp Burak Güngör)


Antrenör: Umut Çakır


Setler: 25-17, 26-28, 25-19, 25-20


Süre: 107 dakika (22, 35, 25, 25)

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