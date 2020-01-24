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AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank ANKARA: 3 -Bursa B.Ş. Bld.: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi, Ankara’da Halkbank’la Bursa Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi, Ankara'da Halkbank'la Bursa Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Müsabakayı 3-1 kazanan Halkbank, galibiyet sayısını 6, puanını da 21'e yükseltti.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar


Halkbank ANKARA: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, Georgi Seganov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)


Bursa B.Ş. Bld.: Ediz K. Fırıncıoğlu, Morteza Şharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Monte Alisson, İbranim Başaran (Ketin Durmuş, Uğur Kılınç, Leonel Marshall, Esat Dalgıç, Hüseyin Şahin)


Setler: 25-18, 21-25, 25-23, 25-22


Süre: 1.56 (27, 29, 30, 30)

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