Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş'ın oğlu Kamuran Demirbaş vefat etti

Covid 19'a yakalan Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın oğlu Kamuran Demirbaş, hayatını kaybetti.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın oğlu Kamuran Demirbaş, Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Başkan Demirbaş'ın oğlu Kamuran Demirbaş'ın yaklaşık 6 ay önce oğluna böbrek naklinde bulunduğu, bir süre önce yakalandığı covid-19 sebebiyle oğlunu kaybettiği belirtildi. Genç yaşta vefat eden Kamuran Demirbaş'ın cenazesi 1 Aralık 2021 Çarşamba günü Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ayaş Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Belediye Başkanımız Sn. Burhan. Demirbaş'ın kıymetli oğlu Kamuran Demirbaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın İlçemiz Oltan Mahallesinde öğle namazına müteakiben defnedilecektir. Merhum Kamuran Demirbaş'a yüce Allah'tan rahmet, Demirbaş ailesine ve sevdiklerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız Sağ olsun”