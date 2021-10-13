AYD Başkanı Burhan: "Temiz ve özgür bir sosyal medya istiyoruz"

AYD Başkanı Sinan Burhan, hazırladıkları düzenleme önerisini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a sundu.

Sosyal mecralar üzerinde kişilerin, kurumların dezenformasyona uğramaması, hakaret, küfür, yalan ve iftiralara karşı kişilik haklarına saldırıyı önleyecek, kişisel hak ve özgürlükleri koruyacak bir düzenlemenin yapılması gerektiğini belirten AYD Başkanı Sinan Burhan, “Hazırlamış olduğumuz bu önerimizin faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Dezenformasyon ve kişisel haklar konusunda saldırılara karşı yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir dosya hazırladıklarını belirten Burhan, internetteki her türlü düzenlemeye ilişkin AYD olarak akademisyenler ve hukukçularla çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve bu rapordan istifade edilebileceğini söyledi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu konuda sahadan çok ciddi taleplerin geldiğini, bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Dağ, dezenformasyon konusu hakkında yapılacak düzenlemenin Türkiye'nin bir sorunu olduğunu, AYD tarafından sunulan bu raporun katkı sunacağını ve yasanın Mecliste yasalaşması konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.