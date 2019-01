"Aydın Sayılı Külliyatı" dizisinin 5'inci kitabı okuyucuyla buluştu

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Aydın Sayılı'nın hayattayken yayımlanmış olan bütün eserlerini kapsayan 12 ciltlik Aydın Sayılı Külliyatı'nın 5'inci kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Daha önce araştırma inceleme dizisinden yayımlanan Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı-I Atatürk ve Bilim, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı-II Hayatta En Hakiki Mürşid İlimdir, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı-III Kopernik ve Anıtsal Yapıtı- Copernicus and His Monumental Work, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı-IV The Observatory in Islam And lts Place in The General History of The Observatory ciltlerinin ardından son olarak Aydın Sayılı Külliyatı'nın beşinci cildi Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı-V Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe okurların beğenisine sunuldu. Türk-İslam dünyasında bilimsel gelişimin araştırılması, tanıtılması ve hak ettiği değeri bulması için bir ömür adayan Aydın Sayılı'nın Türk-İslam kültürüne, medeniyetine, bilim tarihine yapmış olduğu katkıları onun her biri nadide bir kaynak özelliği taşıyan eserlerinde görmek mümkün. uygarlığın en güçlü taşıyıcısı olarak dili gören Sayılı ile ilgili eser, bilim, kültür ve öğretim dili olarak Türkçe'nin anlatı yollarının çeşitliliği ve özgünlüğü bakımından dünyanın en olağanüstü yetenekte ve güzellikte bir dil olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatması açısından son derece büyük bir öneme sahip. Özenli ve kaliteli bir baskıya sahip 289 sayfalık eser, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor.