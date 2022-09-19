Aydın'da sulama boruları döşeme inşaatı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için Aydın Koçarlı Bağarası Ovası'nda devasa borular inşaatı devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Aydın ili ve ilçelerinde, son dönemlerde DSİ tarafından yapılan sulama projeleri tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını aktaran DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca yaptığı yazılı açıklamada:

“Koçarlı Bağarası Ovası'nda bulunan 146 bin 40 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım” inşaatında devasa boruların montaj çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İş çerçevesinde toplam ana boru hattı uzunluğu muhtelif çaplarda olmak üzere 42 bin 706 metredir. Toplam uzunluğu 16 bin 575 metre olan 3000 mm çapındaki CTP borular ile yapılan ana boru hattında bugüne kadar 10 bin metre CTP boru döşenmiştir. Aynı zamanda toplam 101 bin metre yapılması planlanan tahliye kanallarının da 53 bin 764 metresi tamamlanmıştır. Tahliye kanallarının tamamlanması ile yağışlı mevsimlerde yöre çiftçimizi mağdur eden sel ve taşkınların önüne geçilmiş olacaktır.”

Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 2 bin 600 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 380 milyon 640 bin TL katkı ve 4 bin 868 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır.