İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydınlıkevler Mahallesi pazar yerine kavuşuyor

Aydınlıkevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşuyor.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ'ın sorunlarını bir bir ortadan kaldırıyor. Mevcut pazar yerinden şikayetçi olan Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinin de sorunu çözüldü. Aydınlıkevler semt pazarı, eski yerinde kapalı pazar olarak yeniden açılıyor. Daha önce içerisinde dükkanların bulunduğu semt çarşısı olarak kullanılan alan yeniden revize edilerek kapalı semt pazarına dönüştürüldü


Seçim öncesinde Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinlediklerini hatırlatan Başkan Asım Balcı, "Mahalle sakinleri pazar yerinin kendileri için çok büyük sıkıntı olduğunu söylemişlerdi. Biz de kendilerine bu sorunu çözeceğimize dair söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi bu sorunu da çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aydınlıkevler Mahallesi semt pazarı eski yerinde eski gününde, Cumartesi günü hizmete açılıyor. Mahalle sakinlerine ve esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.