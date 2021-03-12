Aydınlıkevler trafiğine neşter vuracak proje hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır trafik yoğunluğunun yaşandığı ve sıkça trafik kazalarının meydana geldiği Altındağ ilçesi Aydınlıkevler'de katlı kavşak inşa edecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin en önemli ana arterlerinin başında gelen ve Esenboğa Havaalanı yolu üzerinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde katlı kavşak yapımı için proje çalışmasının son aşamaya gelindiği açıkladı. Aydınlıkevler bölgesinde trafiğin nefes almasını sağlayacak projeyle vatandaşların can güvenliğini de sağlamayı hedeflediklerini belirten Yavaş, bölgenin trafik yükünü rahatlatacak 2 gidiş-2 geliş şeritten oluşacak projeyle kesintisiz trafik akışının sağlanacağını bildirdi.

Yaptığı videolu paylaşımla projenin detaylarını da Başkentlilere anlatan Yavaş, “Aydınlıkevler bölgesinde kesintisiz trafik akışını tesis etmek için harekete geçtik. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz 4 şeritlik katlı kavşak projemiz için bu yıl ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Hemşehrilerimizin konforu ve can güvenliği önceliğimiz olmaya devam edecek” dedi.

Projenin hayata geçmesiyle Esenboğa Havaalanı ile Kızılay arasında kesintisiz trafik akışı sağlanmış olacak.