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AYM Başkanı Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki

Anayasa Mahkemesi(AYM) Üyesi Engin Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Anayasa Mahkemesi(AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.


AYM üyesi Yildirim, sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadesine yer verdi.


Sosyal medyada gündem olan paylaşıma siyasilerden tepki yağdı.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" ifadelerini kullandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" paylaşımında bulundu.


İçişleri Bakanlığından "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımı


Engin Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığının Twitter hesabına Bakanlığın gece çekilmiş fotoğrafı konuldu.


Bakanlığın paylaşımında "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadesine yer verildi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AYM'nin, kendi üyesinin anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:


"Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur. Türkiye'nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz. Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi, Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz."

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