Ayşe Taş otistik çocuklar için sahne aldı

Türk Sanat Müziği'nin güçlü yorumcusu TRT sanatçısı Ayşe Taş, “Sesimiz Otizm” bahar konserinde sevenleriyle buluştu.

Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde Sesimiz Otizm Yaşam Derneği tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal da katıldı. Otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen konser öncesi vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, “Otizm, ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Bazı hastalıklar sadece çeken için değil, aileler için de büyük bir sorun. Otistik çocuklar da onlardan biri. Hem çocuk hem aile sıkıntılı bir yaşam süreci geçiriyor. Otistik çocuklar için 15 sınıf yapıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim ettik. Otistik çocuklar burada eğitim alıyor. Aileler de bu sayede bir nebze olsun dinleniyorlar. Desteğimiz devam edecek” dedi.

Sesiyle vatandaşları mest etti

Konuşmanın ardından Ayşe Taş, Her Telden Nağmeler Korosu ile birlikte birbirinden güzel eserleri vatandaşların beğenisine sundu. İlk yarıda koristler ve solistler Taş'ın şefliğinde sahne alırken, ikinci yarıda Ayşe Taş eşsiz sesiyle vatandaşları mest etti. Neşesiyle de sahneye ışık saçan Taş, esprili mizacı ve güler yüzüyle vatandaşlardan tam not aldı.