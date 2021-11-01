Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Ayvalı Mahallesi'nde 2 bin 524 metrekarelik alana inşa edilen 3 katlı Ayvalı Gençlik ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı. Gençlik merkezi önümüzdeki yıl tamamlanarak hizmete açılacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, içinde voleybol ve basketbol sahasından oluşan spor salonu, kütüphane, tiyatro, sinema, konferans salonları, kurs merkezleri ve otoparkın yer alacağı tesiste gençlerin hem spor yapacağını hem de çeşitli kültürel aktivitelerde bulunabileceklerini söyledi.

Altınok, 2022 yılında tamamlanması planlanan Ayvalı Gençlik ve Kültür Merkezi başta olmak üzere birçok yeni projenin de tamamlanacağını ve hizmete açılacağını aktararak şunları kaydetti:

“Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini olumlu faaliyetlere yönlendirmek için spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde belediyemize ait halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Ayvalı Mahallemize inşa ettiğimiz gençlik merkezimizde bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu`na teşekkür ediyorum. Şehrimize yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam edeceğiz.”