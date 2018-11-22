Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri kişisel gelişim sertifikası aldı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi'nde devam eden kişisel gelişim kursuna katılan 13 kursiyer, eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi'nde kişisel gelişim kursuna katılan 13 kişi, motivasyon, öfke kontrolü, zaman yönetimi, etkili iletişim gibi konularda eğitim aldı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak yeni bir meslek sahibi oldu. Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılarak meslek sahibi olan Pursaklarlı kadınlar, kendilerine sunulan imkan ve hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.