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Az kalsın canından oluyordu

Başkent’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birkaç kez takla attı ancak korkulan olmadı.

Başkent'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birkaç kez takla attı ancak korkulan olmadı. Sürücü, kazadan hafif yaralı kurtuldu.


Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Batıkent Çakırlar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 06 Y 0630 plakalı aracın hakimiyetini kaybeden ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, birkaç kez takla attı. Olayı gören vatandaşlar, 112 acil servis ekipleri ve polise haber verdi. Araçtan çıkarılan sürücü Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kadın sürücünün hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği gözlendi. Araç ise trafik ekiplerince olay yerinden kaldırılarak götürüldü.

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