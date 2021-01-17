Azerbaycan askerleri “Kış Tatbikatı” için Kars'ta

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu askerlerinin “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı” kapsamında Kars'a geldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında kardeş Azerbaycan ile müşterek icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' için Azerbaycan Ordusu'na mensup kardeşlerimiz Kars'a geldi. Karabağ'da Ermenistan Ordusu'na karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla ‘hoş geldiniz' diyoruz. 'Tek millet, iki devlet' anlayışımızla ‘tek yürek, tek bilek, tek yumruk' olarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.