Yerli Düşünce Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğinde Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlandı.

İftar programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım katıldı.

Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nün önemli bir gün olduğunu vurgulayan Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, “Geçmişe dönüp bazı şeyleri hatırladığımız zaman, bağımsızlığın gerçekten ne kadar önemli olduğunu ve Azerbaycan halkının, komünizm esaretinden tekrar bağımsızlığa nasıl kavuştuğunun değerini çok iyi bildiğini görüyoruz. Bundan 101 yıl önce Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşları bu hareketi başlattıklarında gerçekten 31 Mart 1918'de Bakü'de bir katliam vardı. Maalesef her zaman olduğu gibi Azerbaycan Türkleri katliama maruz kalmıştı. İşte o günlerde kardeş Türk imdada yetişti. Nuri Paşa komutasında ki Kafkas İslam Ordusu geldi ve olaya müdahale etti” diye konuştu.

“Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşları bu mücadeleyi devam ettirdiler”

O dönemlerde İngilizler, Almanlar, Ruslar Ermeniler durmadığını söyleyen Ayrım, “Maalesef 23 ay gibi bir süre sonra o cumhuriyet dağıldı. Osmanlı ordusu geri çekildi. Nuri Paşa'nın istememesine rağmen geri çektiler. Ama Azerbaycan'da ki o bağımsızlık, o bayrağın dalgalanma ve inanç arzusu Azerbaycan'ın dışında Türkiye'de Avrupa'nın bazı kentlerinde Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşları bu mücadeleyi devam ettirdiler. Onların 1946'lı yıllarda atmış oldukları temeller ve mücadeleler sonucunda Azerbaycan'ımız 1991 yılında bağımsızlığına kavuştu. Azerbaycan bağımsızlığına kavuştuğunda Türkiye tam bir bayram havasındaydı. Bir bayram nasıl coşkuyla kutlanır bütün dünyaya gösterdi. Bugün Azerbaycan Türkiye ilişkileri en üst düzeyde devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Uyuyan Türkleri Elçibey uyandırdı”

İlişkilerin bu seviyeye gelmesinde Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emekleri olduğunu belirten Şamil Ayrım, “Onun için biz toplum olarak herkesi yerli yerine koymamız gerek. Allah Elçibey'e gani gani rahmet eylesin. Uyuyan Türkleri Elçibey uyandırdı. Biz Türk dünyasının değerlerine sahip çıkacağız. Geçmişimizi iyi bilmezsek geleceğimize yön tutamayız. Elçibey'in yaptığı işleri bir başkası yapamaz. Haydar Aliyev'inde yatığı işleri başka birisi yapamazdı. Haydar Aliyev iyi ki doğmuştu ve iyi ki çağdaş Azerbaycan'ın kurucusuydu. Bakü-Ceyhan boru hattı tamamlandığı zaman şu lafı etmişti ‘Türkiye ile Azerbaycan'ı möhkemce bağladık bizi artık kimse ayıramaz'. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Onun için Türkiye Azerbaycan ilişkileri sarsılmazdı. Bu kardeşlik ve dostluğun ötesinde bir milletin iki devleti adeta. Biz bu güzel bayrakların sonsuza kadar dalgalanmasını istiyoruz. Mücadelemiz Türk sevdalısı olarak bu bayrakları aşağıya düşürmemek. Bilgimizle, donanımımızla, tecrübemizle bu işi yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Türk coğrafyasında sınırlarından dışarıya çıkamayan soydaşlarımız var”

Bugün Türk coğrafyasında mazlumların olduğunu söyleyen Şamil Ayrım sözlerine şöyle devam etti;

“Gözü yaşlı analar var. Bugün Türk coğrafyasında sınırlarından dışarıya çıkamayan soydaşlarımız var. İnşallah onlarında bağımsızlık günleri yakın olacaktır. Onlarında bayraklarını bu bayrakların yanında göreceğiz. Ben bu vesileyle Azerbaycan'ın bu mutlu gününde, bu ilk Müslüman Türk Cumhuriyetinin, bu güzel gününde Azerbaycan'da ki vatandaşlarımızın, Türkiye'deki 81 milyonun ve sizlerin bayramını kutluyorum. Bize bu günleri yaşatan başta şehitlerimize Mehmet Emin Resulzade'ye, Haydar Aliyev'e, Elçibey'e ve o şehitlikte yatan 1130 Türk şehidi ile Nuri Paşa'ya rahmetler diliyorum.”

Önemli bir ayın içerisinde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Mayıs'ın hem bizim medeniyet coğrafyamız için hem de bizim medeniyet coğrafyamızda ki 1 milyar 800 milyon kardeşimiz için çok önemli bir yeri var. 101. yıl önce doğunun ilk demokratik cumhuriyet devleti kuruldu. Azerbaycan'ın öz evlatları tarafından” diye konuştu.

“Tekne kazır gibi kazıyıp gelsinler”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu konuşmasına operasyonlara da değinerek şöyle devam etti:

“Bugün Mehmetçik sınır ötesinde bizim kardeş coğrafyalarımızda Kürt'ün, Türkmen'in, Arap'ın güvenliğini özgürlüğünü ve refahını sağlamak için yedi düvel tarafından beslenen, büyütülen ve lojistik destek sağlanan terör örgütleri ile mücadele halinde. Rabbim bu güzel günler hürmetine onlara yardımcı olsun. İnşallah Mehmetçiklerimizin burnu dahi kanamadan, yedi düvelin maşası olmuş bu terör örgütünü tekne kazır gibi kazıyıp gelsinler inşallah.”

“Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşunun 100. Yılı”

Sadece Azerbaycan'ın büyükelçisi olmadığını ve Türkiye'de kendi memleketinde olduğunu vurgulayan Büyükelçi Hazar İbrahim, “Cumhuriyetimiz 101 yıl önce kuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın ise kuruluşunun 100. yılı. 1919'da yılında kurulan bakanlığımız 1991 yılında elde ettiğimiz bağımsızlıktan sonra Türkiye Azerbaycan kardeşliği bütün dünyaya örnek oldu. Bunun başka bir örneği yok. Bizim elçiliğimiz yoktu. Bir dönem Azerbaycan yurt dışına gönderdiği büyükelçiler Türkiye Büyük Elçiliğinde görev yaptılar. Dünya da bunun eşi benzeri yok. Bir büyükelçilikte iki devletin tek milletin iki büyükelçisi sır sırta çalıştılar. Şimdi kendi yerlerimiz ekonomik durumlarımız var. Kendi işlerimizi kendimiz görebiliriz ama o kardeşlik hiçbir zaman unutulmayacak. Unutmak mümkün değildir” dedi.