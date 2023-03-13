Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Bağırov'dan Yargıtay Başkanı Akarca'ya ziyaret

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 13-14 Mart tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Avukat Anar Bağırov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hukuki işbirliğini güçlendireceğini vurgulayan Akarca, iki kardeş ülke arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda da samimi ilişkilerin var olduğunu ve kendilerini Yargıtay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yargıtay Başkanlar Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.