Azerbaycan Büyükelçiliğinde, eski Büyükelçi Kılıç'ın kitabı tanıtıldı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, eski Büyükelçi Hulusi Kılıç'ın '44 Günlük Vatan Muharebesi-Hulusi Kılıç İnformasiya Cephesinde' isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Şuşa Kongre Merkezinde Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'nın (TADİV) ortak organizasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti nezdindeki eski Büyükelçisi Hulusi Kılıç'ın “44 günlük Vatan Müharebesi - Hulusi Kılıç İnformasiya Cephesinde” isimli kitabının tanıtımı yapıldı.

Tanıtımda Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov, TADİV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Aygün Attar, Türkiye Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Dışişleri Bakanlığı Konsolusluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa, Moldova Türkiye Büyükelçisi Dimitri Croitor, DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat ve Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi, Prof. Dr. Teymur Rzayev konuşmalarını yaparak Azerbaycan'ın 44 gün süren savaşta kazandığı zafer, Hulusi Kılıç'ın Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine sağladığı katkıyla ilgili görüşlerini ifade etti.

Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov Azerbaycan'dan dostluk nişanı almış Hulusi Kılıç'ın savaşın her anında Azerbaycan'ın yanında olduğunu, hak savaşının dünyaya duyurulmasında desteğini esirgemediğini ve gerçek dost olduğunu ispat ettiğini vurgularken, satılan kitaplardan elde edilen bütün gelirin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'ın kararnamesi uyarınca şehit ve gazi ailelerine yardım için kurulmuş Yaşat Vakfına bağışlanılmasının da bunun göstergesi olduğunu bildirdi.