Azerbaycan Büyükelçisi'nden Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaret

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i Kızılcahamam Belediyesi Hizmet Binası önünde Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve Meclis üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından Başkan Acar, Büyükelçi İbrahim'i makamında ağırladı. İbrahim, Acar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, farklı alanlarda iş birliği yapmayı umut ettiklerini söyledi.

Başkan Acar ise Kızılcahamam'ın ekonomisinin gelişmesinin en büyük istekleri olduğunu ifade etti. Kızılcahamam'ın çok önemli bir turizm potansiyeli olduğunu aktaran Acar, "Birlikte güzel işler yapacağımızı umut ediyoruz" ifadesini kullandı.