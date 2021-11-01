Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret

Türkiye'de bulunan Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar'ı ziyaret etti. YÖK'te gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim alanında yeni iş birlikleri yapılmasına yönelik çalışmaların müzakere edildiği belirtildi.