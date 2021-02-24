Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev'den YTB'ye ziyaret

Türkiye'de temaslarda bulunan Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nı (YTB) ziyaret etti.

Türkiye'deki temasları kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nı ziyaret eden Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eren, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin geldiği noktaya dikkat çekti. ‘‘Türkiye ve Azerbaycan, her alanda kardeşliğini, bağlarını daha da güçlendireceği bir süreçte artık'' değerlendirmesinde bulunan Eren, bu kapsamda üstlendikleri rolü vurgulayarak, ‘‘Bu sürece YTB olarak bizler de tüm desteğimizle katkı sunmaya gayret ediyoruz. Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'i kurumumuzda misafir ettik. İki devlet tek millet'' ifadelerine yer verdi.

YTB, Türk dünyası ile bağların güçlenmesinde etkin rol oynuyor

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı Karabağ Zaferi sürecinde de YTB Başkanı Abdullah Eren ve heyeti Bakü ve Gence'ye ziyarette bulunmuş, hem Azerbaycan'daki muhatap kuruluş olan Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi ile bir araya gelmiş hem de Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerini ziyaret etmişti. Yurt dışındaki vatandaşlar, soydaş akraba topluluklar ve Türkiye'de bulunan uluslararası öğrenciler olmak üzere üç ana faaliyet alanında hizmet üreten YTB, uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim imkânı sunan Türkiye Bursları başta olmak üzere eğitim ve kültür faaliyetleri ile Azerbaycan'a ve diğer Türk devletlerine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirirken, Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki bağların güçlenmesinde de etkin rol oynuyor.