Azerbaycan şarkıları Altındağ'da yankılandı.

Munzur'a piyano ile Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Elif Önal eşlik etti. Ömür Munzur ve Elif Önal, Azeri müziğinin en başarılı ve bilinen eserleriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde gerçekleştirilen konsere, sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Munzur, piyano eşliğinde “Sen Gelmez Oldun, Yalgızam, Ay Gız, Ayrılık, Nazende Sevgilim” gibi Azerice şarkıları seslendirdi. Şarkılara zaman zaman dinleyenler de eşlik etti.