İhlas Haber Ajansı

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Azerbaycan yardım ekipleri deprem bölgesinde

Azerbaycan’dan gelen yardım ekipleri, deprem bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan'dan gelen yardım ekipleri, deprem bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları dahilinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dördüncü seviye alarmının ortaya koyulduğunu ve uluslararası yardımların da geleceğini aktarmıştı. Bu çerçevede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla başlangıçta 370 kişiden oluşan ve dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'a ulaşan yardım ekipleri, kurtarma çalışmalarına son hızla devam ediyor.

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