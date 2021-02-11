Azerbaycan Yükseliş Partisi'nden ATO'ya ziyaret

Azerbaycan Yükseliş Partisi (AY Parti) Genel Başkanı Anar Esedli, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Baran'ın ATO'daki makamında gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Esedli, Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer kazanmasının en büyük sebebinin Türkiye ve Türk ordusu olduğunu belirtti. Esedli, Karabağ bölgesinin yeniden imarında Türk şirketlerinin olmasından yana olduklarını aktardı. Azerbaycan'da bulunan partilerden biri olarak uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla kardeş ülke Türkiye'ye geldiklerini belirten Esedli “Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere bölgede ilişkileri geliştirmek ve yeni alanlar kurmak için ziyaretler gerçekleştiriyoruz” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran da, Azerbaycan ve Türkiye'nin bir çınarın iki ayrı dalı olarak farklı coğrafyalara uzandığını belirterek, ”Bir millet, iki devletiz. Azerbaycan'ın birçok yerinde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı şehitlikler kardeşliğimizin en güzel ispatıdır. Türkiye, Azerbaycan'ın sadece siyasi ve askeri değil aynı zamanda ticari, ekonomik, kültürel ve diğer bütün alanlarda en önemli ortağı konumunda. Azerbaycan'ın başarısında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in vefatına kadar sergilediği liderlik ile vefatının ardından da İlham Aliyev'in devraldığı dirayetli liderliğin ve gayretlerinin payı çok büyük. Cumhurbaşkanlarımızın dostluğu, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da ileri seviyelere taşıdı” diye konuştu.

Türkiye'nin Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında yer alarak modern silah kapasitesiyle destek verdiğini hatırlatan Baran, Azerbaycan'ın 44 günde 30 yıllık işgale son vermesinin önemine dikkat çekti. Baran, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik ATO'nun bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerden de bahsederek, “Azerbaycan'la ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Esedli, ATO Başkanı Baran'a Azerbaycan bayrağı ile Dağlık Karabağ savaşında şehit olanların anısına Şuşa çevresinde yaygın olan har-ı bülbül çiçeğinin sembol olarak yer aldığı yaka iğnesi hediye etti. Esedli'ye ziyaretinde Genel Başkan Yardımcıları Elşad Abdullayev ve Behram İsmayilov, ATO Başkanı Baran'a ise Başkan Yardımcısı Temel Aktay eşlik etti.