Azerbaycan'da ev ekonomisi "ABAD" olacak

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in önerisiyle hayata geçirilen ABAD projesiyle ev ekonomisine destek sağlanırken, kaybolmaya yüz tutan el sanatları, yöresel ürünler ve tatlar yeniden gün yüzüne çıkarılacak. Projede üretilen ürünler, kurulan etno-butiklerde tüketiciyle buluşturulacak. Bu kapsamda kırsal kalkınma desteklenerek, petrol dışı sektörlerin de ekonomiye katılması amaçlanıyor.

ABAD merkezleriyle vatandaşların Azerbaycan'ın sosyo-ekonomik gelişimine aktif katılımı, küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin gelişimi, istihdam düzeyinin yükseltilmesi ve rekabetçi hane halkı bilincinin oluşturulması amaçlanıyor. Dekoratif uygulamalı halk sanatı (el sanatları) ve tarım alanında çalışan aile işletmelerine planlama, pazarlama, markalama, tasarım, finansal muhasebe ve hukuki destek sağlanırken, ürünlerin sertifikalandırılması, lojistiği ve satış hizmetleri de yine ABAD tarafından yapılıyor.

"Düşünceden raflara"

“Düşünceden raflara” sloganıyla küçük ölçekli üreticilerin düşünce ve fikirlerinin ürüne dönüşmesini sağlayan ABAD, üretim planlamasından satışa kadar bütün süreçleri yönetiyor ve elde edilen gelirin ailelere aktarılmasını sağlıyor. Üretim aşamasında ailelerin becerilerine uzman eğitimleriyle katkı sağlanıp, üretici-tüketici ve üretici-yatırımcı arasında köprü kurulmuş oluyor.