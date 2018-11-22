Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri ana vatanlarını ziyaret etti

Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile Ahıska Türkleri'nin sürgün edilişinin yıl dönümünde ana vatanlarını ziyaret etti.

Her zaman bulundukları ülkelerde Ahıska Türklerinin sorunlarıyla ilgilenen Türkiye, TİKA aracılığıyla birçok ülkede Ahıska Türkeri'nin eğitim, sağlık, barınma ve ekonomik problemlerinin giderilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 70 binden fazla Ahıska Türkü'nün yaşadığı Azerbaycan'da da çeşitli projeler devam ediyor. TİKA ve Azerbaycan'daki Ahıskalıların birliği olan Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti iş birliğinde 13-16 Kasım tarihleri arasında 60 Ahıska Türkü'nün ana vatanlarını ziyaret etmeleri sağlandı. Ahıska Türkleri'nin ana yurtları ile ilgili hatıralarını tazelemek ve vatan topraklarını yeni nesillere tanıtmak amacıyla düzenlenen program çerçevesinde 14 Kasım'da ana vatanlarında bir anma töreni düzenlendi. Sürgünden bu yana Ahıska bölgesinde ilk defa düzenlenen törende sürgünde vefat edenler anıldı.

Sürgünden bu yana ilk defa ana vatanlarını görme şansı bulan Ahıskalılar, vatanlarını ziyaret etmelerinin mutluluğunu yaşarken, duygu dolu anlar da yaşadılar. Ahıska Bölgesi Valiliği ve 48 Ahıska Türkü'nün TİKA tarafından burs sağlanarak eğitim aldığı Gürcistan'ın Samskhhe-Javakheti Devlet Üniversitesi de ziyaret edildi.

Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından günümüzde Gürcistan içerisinde yer alan Ahıska bölgesinde yaşayan Türkler 14 Kasım 1944 yılında vagonlara doldurularak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırları içerisindeki Orta Asya ve Kafkasya'nın diğer ülkelerine sürgün edilmişti.