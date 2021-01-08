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Azerbaycan'dan Anadolu Yayıncılar Derneği ve gazetecilere teşekkür belgesi

Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından Anadolu Yayıncılar Derneği ve Azerbaycan ziyaretine katılan Türk gazetecilere teşekkür plaketi verildi.


Anadolu Yayıncılar Derneği'nin öncülüğünde Türkiye'den basın mensupları, Azerbaycan ziyaretinde Bakü ve Gence'de temaslarda bulunmuştu. Bu ziyaretin oldukça faydalı olduğunu aktaran Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, biz "Tek millet, iki devlet anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.


Azerbaycan Büyükelçiliği de Türk basınının Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, “Azerbaycan askerinin sahada verdiği savaşın yanı sıra ülkemizin vatan savaşı döneminde haklı davamızı tüm dünyaya duyurmak için medya alanında da bir savaş verdik. Bu savaşımızda yanımızda durarak, gerçekleri olduğu gibi dünya kamuoyuna ulaştırdığınız için size şükranlarımızı sunarız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine desteklerinizden ötürü teşekkür ederiz” diye konuştu.

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