Azerbaycan'ın bağımsızlığının 28. yılına özel konferans

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını yeniden kazanmasının 28. yıl dönümünde Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir konferans düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını yeniden kazanmasının 28. yılında Ankara'da anlamlı bir konferans

düzenlendi. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe yoğun katılım oldu. Prof. Dr. Dilara Seyidzade'nin konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, Azerbaycan'ın kuruluşu ve 28 yıl önce Rus egemenliğinden kurtularak verdiği bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. Eğitim Fakültesi girişine ise Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı ‘İki devlet tek millet' yazılı bir pankart asıldığı görüldü.

Konferansa Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, Türkiye'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Hulusi Kılıç, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Gazi Üniversitesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu katıldı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ise geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle programa katılamadığı öğrenildi.