Azerbaycan'ın büyük şairine Türkiye'den vefa

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından İmadeddin Nesîmî'nin doğumunun 650. yılı anısına “İmadeddin Nesîmî'nin Doğumunun 650. Yılı” konulu bronz hatıra parası basıldı.

İmadeddin Nesîmî'nin Doğumunun 650. Yılı'na dair hatıra parasının ön yüzünde İmadeddin Nesîmî'nin fotoğrafı, "İmadeddin Nesîmî'nin Doğumunun 650. Yılı" yazısı, arka yüzünde ise "Türkiye Cumhuriyeti 2,5 Lira" yazısı yer alıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15 Kasım 2018 tarihli "Büyük Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılının kutlanması" ve 11 Ocak 2019 tarihli "Azerbaycan Cumhuriyetinde 2019 yılının "Nesimi yılı" ilan edilmesine" ilişkin Kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla Türk Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile görüşüldü. Nesimi'nin isminin ölümsüzleştirilmesi amacıyla hatıra parasının basılması ile ilgili uzlaşma sağlanarak para basımı gerçekleştirildi.