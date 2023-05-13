Azerbaycanlı Ak sakallı gaziler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin Azerbaycan Ülke Başkanı Feridun Ahmetli'nin koordinesinde ülkenin ünlü demir ustalarından Vehdi Bey'in el emeği üretimi “Zafer Kılıcı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak tarafından Erdoğan'a takdim edilen “Zafer Kılıcı”nın yanı sıra Azerbaycan mücadelesinin önemli isimlerinden, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Ebulfez'in Elçibey (1938-2000) askerleri ve 1. Karabağ Savaşı'nın gazilerinin kaleme aldığı bir mektupta sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 seçimlerinden zaferle çıkmasının temenni edildiği mektupta Bakü Kahramanı Nuri Paşa (1889-1949) da unutulmadı. Türkiye ile birlikte 2.Karabağ Zaferi sonrası Azerbaycan'ın 30 yıl sonra topraklarına dikkat çekilen mektupta “Zafer Kılıcı”nın dualı olduğu da kaydedildi.

“Türk dünyasının pek muhterem Ak Sakallısı” başlıklı mektubun tammı ise şöyle:

“Türk Dünyası'nın Mümtaz Beyefendisi Saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti ali Cenap Presidentı Müslüman ve Türk Dünyasının Cihanşumul ve Cihan Devletler nezdinde itibarlı devletler durumuna gelip, 21.yüzyıla Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılı olarak duyurduğu bu dönemde zatı alinizin diplomatik girişimi ve devletlerarası ilişkilerdeki itibarlı ve saygın duruşu asla göz ardı edilemez.

Pek muhterem zatı şahaneleriniz öncülüğü ile Türk dünyası yeksenak olup, 21.asra Türk asrını Türkiye Yüzyılı olarak varlığını hissettirmenizin büyük ve onurlu coşkusunu yaşıyoruz. Özellikle 2.Karabağ Zaferi'nde dik ve muhterem diplomatik duruşunuz ve saygın varlığınızla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz ile birlikte 30 yıl aradan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'mizin topraklarına kavuştu.

Türk asrının ve Türkiye'nin yüzyılında seçimlere hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türk dünyası ve Azerbaycan gazilerimizle birlikte seçim zaferine dönüşmesi adına hayır ve dualarla demirci ustası, demir tasarımcısı Vidadi Bey'in el emeği ile hazırladığı ve Türk sultanlarının zafer öncesi zafer kılıcı kuşandığı tarihlerde olduğu gibi dualı ‘Zafer Kılıcı'mızı zatı şahanelerinize seçim zaferinden muzaffer çıkmanız, zaferinizin kutlu ve muzaffer olması için Azerbaycan ak sakallı gazileri ve Müslüman Türk dünyası adına takdim ve arz edilmek üzere Türk Dünyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üzerinden takdim etmek amacıyla Türkiye ye ulaştırıldı.

100 yıl önce Ermeni'ye karşı Nuri Paşamızın kazandığı Bakü Zaferi gibi sizin de nice saklı Ermenilere karşı Türkiye'mizde seçim zaferinizin kutlu, kılıcınızın keskin, gazanızın mübarek olup bu seçimlerden de muzaffer çıkmanızı Allah'u Teala'dan niyaz ederek, ‘Zafer Kılıcı'mızın kabulünü takdir ve tensiplerinize arz etmek istedik.”