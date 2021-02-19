Azerbaycanlı askerler törenle ülkesine uğurlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile ortak gerçekleştirilen Kış-2021 Tatbikatı'na katılan Azerbaycanlı askerlerin düzenlenen bir tören ile ülkelerine uğurlandıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uğurlama fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, “Azerbaycan ile müşterek icra ettiğimiz Kış-2021 Tatbikatı'na katılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimizi törenle ülkelerine uğurladık” denildi.