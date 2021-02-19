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Azerbaycanlı askerler törenle ülkesine uğurlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile ortak gerçekleştirilen Kış-2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycanlı askerlerin düzenlenen bir tören ile ülkelerine uğurlandıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile ortak gerçekleştirilen Kış-2021 Tatbikatı'na katılan Azerbaycanlı askerlerin düzenlenen bir tören ile ülkelerine uğurlandıklarını belirtti.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından uğurlama fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, “Azerbaycan ile müşterek icra ettiğimiz Kış-2021 Tatbikatı'na katılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimizi törenle ülkelerine uğurladık” denildi.

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