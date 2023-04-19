Azerbaycanlı ressamın "Karabağ'ın Mirası" sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu

Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli'nin Karabağ Zaferi'ne ithaf ettiği "Karabağ'ın Mirası" başlıklı kişisel resim sergisi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk İşbirliği Koordinasyon Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) organize edilen sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışına Azerbaycan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Adil Aliyev ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi İslam Aliyev de katıldı. Sergide Abbasbayli'nin çeşitli resim türlerinde denemeler yaptığı eserler arasında "Aşağı Gövher Aga Camii, “Cıdır Ovası”, "Panakh Ali Han Sarayı harabeleri" ve "Varazgun Tapınağı" sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Sergi 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.