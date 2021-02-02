Azerbaycanlı yatırımcı kriz dönemlerinin fırsatlarını anlattı

Azerbaycanlı yatırımcı Alizamin Farhadov, her kriz döneminin, aynı zamanda yeni fırsatlar doğurduğunu belirterek, pandemi dönemi yatırım yapmanın zorluklarını ve küresel ekonomik durumu ve pandemi dönemi küresel çapta yatırımları nasıl etkilediği yönünde açıklamalarda bulundu. Çin'de ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılan koronavirüsün hemen hemen her sektöre etkisi olduğunu söyleyen Farhadov, “Salgın ile beraber hayatımıza giren maske ve sosyal mesafe kavramı, birçok alışkanlığımızı yeniden gözden geçirmemizi sağladı. Genellikle yüz yüze iletişimin esas olduğu hizmet sektöründe sıkıntılar yaşanırken özellikle bu dönemde daha çok ihtiyaç duyduğumuz dijital dünya yükselişe geçti. İnsanlar artık alışverişlerinin büyük bir kısmını internet ortamından gerçekleştirir oldu. Yüz yüze görüşmelerin ve toplantıların yerini canlı bağlantılar aldı. Bu gibi durumlar elbette zorunlu olarak birçok değişimi beraberinde getirdi'' dedi.

“Türkiye salgını en başından beri titizlikle yönetiyor”

Türkiye'nin bu süreçte yatırımcı dostu olarak gördüğünü söyleyen Farhadov, ‘'Bence, Türkiye salgını en başından beri titizlikle yönetiyor. Türkiye gibi medeniyetlerin kesişim noktasında bulunan çok kültürlü bir ülke için bu süreci sağlıklı olarak atlatmak hiç de kolay değil. Bu durumun hem yönetimden hem de Türk halkından kaynaklandığını düşünüyorum. Türk insanları pandemi öncesinde de temizliğine düşkündü. Bizde el yıkama alışkanlığı, misafirlere kolonya ikram etme gibi gelenekler zaten vardı”dedi. Farhadov, bunun da salgının etkilerini azaltmada etken rol üstlendiğini belirterek, “Ekonomik açıdansa Türkiye'yi yatırımcı dostu olarak görüyorum. Pandemi döneminde de üretim yapmak isteyenler için fırsatlar varlığını koruyor'' ifadelerini kullandı.

“Yatırım yapmanın bu dönemde riskli mi?” sorusuna da değinen Alizamin Farhadov, ‘'Eğer yeteri kadar araştırma yapmış ve piyasaları doğru okumuşsanız çok da riskli sayılmaz. Sonuçta pandemi ile mücadele ediyor olabiliz ancak bilindiği gibi her kriz dönemi, aynı zamanda yeni fırsatları doğuruyor. Her dönemin kendine göre zorlukları ve kolaylıkları var. İçinde bulunduğunuz dönemin ihtiyaçlarını iyi analiz etmeniz gerekiyor. Şunu da söyleyebilirim ki, bir girişimde bulunacaksanız tüm paranızı riske etmemenizi öneririm. Yalnızca, sektörlerdeki ihtiyaçları görün, planınızı iyi yapın ve cesur olun. Dünyanın birçok ülkesinde yatırımlarım var ve bu durum bana sürekli yeni fırsatlar aramayı, hedefime hiç durmadan ilerlemeyi öğretti”dedi.