İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aziz Nesin Kabare oyunu seyirciyle buluştu

Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyunu Çankaya’da tiyatroseverlerle buluştu.

Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyunu Çankaya'da tiyatroseverlerle buluştu.


Çankaya Belediyesi, Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyununu tiyatroseverlerle buluştu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gösteri Çankayalılardan tam not aldı.


Aziz Nesin'in bakış açısıyla günümüz olaylarının sahnelendiği oyunda Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Ali Hakan Beşen ve Mehmet Küçükgünaydın izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Sanatçıların dakikalarca alkışlandığı oyun sonrası Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.