“Baba Olmak” projesi yedinci mezunlarını verdi

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), 2015 yılında başlattığı “Baba Olmak” projesi ile baba ve baba adayları için düzenlediği programda Ankara'da yedinci mezunlarını verdi.

Temel dinamiklerden hareketle günümüz dünyasında yükü çoğalan babaların aile içinde çocuklarıyla ilişkilerinin daha nitelikli hale gelmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen seminer dizisi geçen yıl Ankara Müftülüğü işbirliği ile Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut ve Mamak ilçelerinde gerçekleştirilirken, bu yıl Gölbaşı, Keçiören, Pursaklar ve Altındağ ilçelerinde düzenleniyor. KAGEM tarafından Uzman Psikolojik Danışman Mürşid Ekmel Aybek ile gerçekleştirilen “Baba Olmak” seminerlerinin yedincisi Gölbaşı'nda yapıldı.

Her hafta çarşamba günleri gerçekleşen eğitim programında aile içi iletişimde izlenmesi gereken roller başta olmak üzere çocuklarla sağlıklı iletişim kurma yolunda öz değer ve sosyal sorumluluk bilinci, rol model olma, kaliteli zaman geçirme, ebeveyn-çocuk ilişkisinde tutarlılık ve adalet, çocukların fark edilme ihtiyacını tanıma ve çocuklarda mahremiyet eğitimi konuları işlendi. Yedi hafta süren seminer programı Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreni ile taçlandı. Törende katılımcılar sertifikalarını Gölbaşı İlçe Müftüsü Ahmet Dilek ve Uzman Psikolojik Danışman Mürşid Ekmel Aybek'in elinden aldı.

Bu yıl dört ilçede halka açık olarak planlanan projenin 27 Kasım-15 Ocak 2020 tarihleri arasında Keçiören, 5 Şubat- 18 Mart 2020 tarihleri arasında Pursaklar ve 25 Mart-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Altındağ Müftülüğü işbirliği ile Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.