‘Baba Parası' filminin başrol oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Ankara'da ‘Baba Parası' filminin oyuncuların da katıldığı gösterimi büyük ilgi gördü. Filmi izlemek için salonu dolduran seyirciler, karşılarında Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'i görünce heyecanlarını gizleyemedi.

İzleyiciler Rasim Öztekin'in doğum gününü kutlarken, Cemcir'in yaptığı görüntülü konuşmalar ise gösterime damga vurdu.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı ‘Baba Parası' filminin Ankara'da Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'ndeki gösterimi oyuncuların katılımı ile yapıldı. Salonu dolduran seyirciler, başrol oyuncuları ile özçekim yapabilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncular, hayranlarıyla yakından ilgilendi. 12 Mayıs 2016 tarihinde İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy'dan alan Rasim Öztekin'in doğum günü ise, Öztekin'in salonda olmamasına rağmen oyuncular ve salonu dolduran seyirciler tarafından coşkuyla kutlandı.

Ahmet Kural, filmi hayranlarıyla birlikte izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kural, baba tarafından Ankaralı olduğunu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Nata Vega'ya ikinci gelişimiz. Ben özellikle Ankara'yı çok seviyorum, çünkü baba tarafından Ankaralıyım. Heyecanlıyız. Güzel ve komik bir film oldu. İnşallah Ankaralılar da beğenecek, hep beraber güleceğiz” dedi.

Filmde canlandırdığı Kıbrıslı taksici Selim rolüne hazırlanırken Osman Alkaş'la birlikte çalıştığına değinen Kural, role hazırlanırken Kıbrıs'a da birkaç kere gittiğini söyledi. Kural, “Kıbrıs için babamı oynayan Osman Alkaş ile beraber çalıştık. Birkaç kere Kıbrıs'a gidip geldik ve taksici arkadaşlarla sohbetimiz oldu” diye konuştu.

‘Baba Parası' oyuncu kadrosunda bulunan Rasim Öztekin'in doğum günü olduğunu hatırlatan Kural, İhlas Haber Ajansı (İHA) vasıtasıyla Türk tiyatrosu ve sinemasının kavuklu oyuncusu Rasim Öztekin'in doğum gününü kutladı. Kural, Öztekin'e ithafen, “Kendisini çok seviyoruz, iyi ki var. Türk tiyatrosu ve sinemasının duayenidir kendisi. Bizim ustamızdır” ifadelerini kullandı.

Film gösterimi öncesi Rasim Öztekin'in doğum gününü İHA aracılığıyla kutlayan Murat Cemcir ise, “Tiyatromuzun ve sinemamızın büyük ustası, kavuklumuz Rasim Öztekin'in doğum gününü kutluyoruz” şeklinde konuştu. Cemcir, daha sonra salonda Rasim Öztekin'i görüntülü arayarak doğum gününü kutladı. Salonu dolduran seyircilerle anlaşan Cemcir, “Bugün Rasim abinin doğum günü. Biliyorsunuz dizide çalıştığı için şu anda görüntülü arama yapıyorum. İnşallah açar. Hep beraber Rasim abiye ‘Rasim abi doğum günün kutlu olsun' diyebilir miyiz” dedi. Seyirciden gelen onay cümlesiyle birlikte Rasim Öztekin'le görüntülü konuşma yapan Cemcir, Öztekin'in doğum gününü kutladıktan sonra seyircilerle birlikte, “İyi ki doğdun Rasim” tezahüratını yaptı. Cemcir, görüntülü arama sırasında Öztekin'e, “Abim, Ankara sana hayran” dedi. Öztekin, “Ankara'ya çok selam söylüyorum. Çekimler olduğu için gelemedim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler” diye karşılık verdi. Cemcir, telefonu kapattıktan sonra bir doğum günü kutlaması daha olduğunu belirterek, bu defa kız kardeşini aradı ve salonu dolduran seyircilerle birlikte doğum günü kutlamasını gerçekleştirdi.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği ‘Baba Parası' filminin Aydemir'in önemli işlerinden biri olduğunu vurgulayan Cemcir, “Selçuk Aydemir yazıyorsa kahkaha garantisi vardır. Selçuk'la bizim 6'ncı sinema filmimiz. 4 tane de dizi yaptık. Bunların hepsi tekrar tekrar izlenen ve güldüğümüz şeyler. Ben şu ana kadarki en iyi senaryosu olduğunu düşünüyorum. Sinemacı ve yönetmen değilim ama bir komedyen olarak bence Selçuk Aydemir'in en komik filmi oldu. Özellikle Ahmet Kural'ın Kıbrıslı taksici Selim sahnelerine ben çok gülüyorum” diye konuştu.

Filmin vizyona giriş tarihinin 1 Ocak olduğunu vurgulayan Cemcir, tepkilerin olumlu olduğunu dile getirdi. Ankara sonrası gerçekleştirilmesi planlanan seyircili gösterimler hakkında da bilgi veren Cemcir, Şubat tatili boyunca karne hediyesi olarak Anadolu'yu gezeceklerini belirtti. Cemcir, “Çok güzel dönütler alıyorum. Yeni bir şey deneyip, yeni oyuncularla seyirci çok sevdi. Ekibin mayası tuttu. İlk hafta sonundan itibaren salonları doldurduğu için Ankaralılara teşekkür ediyorum. Aynı performansı Tokat'tan da bekliyorum. Sırada İstanbul, Muğla, Aydın, İzmir, Gaziantep, İskenderun, Antakya, Adana, Mersin, Hatay, Tekirdağ ve Çorlu var. Şubat tatili boyunca bir karne hediyesi olarak bütün Anadolu'yu gezeceğiz” ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 yendiği ve olimpiyatlara katılmaya hakkı kazandığı maç sonrası Türkiye'ye dönüş biletlerini değiştirdiklerini belirten Cemcir, uçakta millilerle çok eğlendiklerini aktardı. Cemcir, “Bizim normalde Rotterdam'da galamız vardı. Onların da Amsterdam'da maçları vardı. Onların maçlarının sonlarına doğru ‘Acaba kapalı spor salonuna mı gitsek, sinemaya mı gitsek' derken tabii ki kendi seyircimizi bekletmek istemediğimiz için sinemaya gittik. Daha sonra onların uçaklarının saatini öğrendik ve uçak saatimizi öne aldırdık. Hem karşılamak hem tebrik etmek hem de sürpriz yapmak istedik. Onlar da çok mutlu oldular, keyifli anlar yaşadık, çok havalıydık” ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le ilk defa bir projede yer aldığını söyleyen Yağmur Tanrısevsin ise, ortaya çıkan sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ‘Baba Parası' filminde yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti aktaran Tanrısevsin, “Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın enerjisi çok yüksek. Sette çok keyif alarak çalıştım. Çok mutluyum. İyi ki bu filmde yer aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

Alışveriş merkezi yönetimi tarafından Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'e birer plaket takdim edildi.

Yapımcılığını ‘TR 40 33 Productions'un üstlendiği film, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış hikayesini anlatıyor. Paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini beyaz perdeye taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. 1 Ocak'ta vizyona giren filmde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyor.