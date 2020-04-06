Babası sağlıkçı olan küçük Yağız'ın doğum gününü Başkan Ercan kutladı

Başkan Ercan, Yağız Alp'i görüntülü arayarak doğum gününü kutladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Ercan, babası sağlık çalışanı olduğu için doğum gününü kutlayamayan 6 yaşındaki küçük çocuğa sürpriz yaptı. Görüntülü arayarak Yağız Alp'in doğum gününü kutlayan Ercan, babasını da tebrik etti. Başkan Ercan evin diğer oğlu 7 yaşındaki Orhan ile de sohbet etti.

Baba ile görüşmesinde korona virüs sürecinde sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak çalıştığını ifade eden Başkan Ercan, “Sağlık çalışanlarımıza tüm toplum olarak minnet içerisindeyiz. İşiniz çok zor, Allah kolaylıklar versin. Biraz sabredeceğiz, sizin mücadeleniz bizimkinden çok daha fazla. Bir süre sonra bunları aştığımız zaman her şey çok daha güzel olacak diyorum. Bütün sağlık çalışanı arkadaşlara da selam söyleyin” ifadelerini kullandı.