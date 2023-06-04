Bacakları ters doğan kuzu Türkiye'de ilk defa yapılan bir ameliyatla tedavi oldu

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bacakları ters doğan kuzu ameliyat edilerek sağlına kavuştu.

Ayaş ilçesi Gökler Mahallesi'nde bir çiftlikte arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu görenleri şaşırtmıştı. Kuzunun sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için ise uzmanlar tedavi olması gerektiğini belirttiler. Bu çerçevede Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu, kuzunun yaşaması için tedavi için yardım çağırısında bulunmuştu. Bu çağırıya Avusturalya'dan kulak veren bir hayvanseverin yardımı ile kuzu başarı bir ameliyat geçirip tedavi işlemeni gerçekleştirdi.

Kuzunun ameliyatı için gerekli tedavi parasına ulaşıldığını söyleyen Eroğlu, "Ankara Ayaş ilçesi Gökler Köyü'ne bağlı olan hayvan barınağımıza, Bulut ismini vermiş olduğumuz arka bacakları ters doğan kuzumuz bir arkadaşımızın maddi desteği ile tedavi oldu. Operasyon çerçevesinde arka bacakları tekrar düze döndürüldü. Yürüyebilmesi için gerekli işlemler yapılıyor fakat henüz yürüyüp yürümeyeceği hakkında bir bilgimiz yok. Bir haftadır yoğun bakımda, bir hafta sonunda tekrar evimize döneceğiz” diye konuştu.

"Türkiye'de ilk defa yapılan bir ameliyat"

Ameliyat hakkında da bilgi veren Eroğlu, “Bulut'un ameliyatı Türkiye'de ilk defa yapılan bir ameliyat. Bu konuda bizlere destek veren hekimlere çok teşekkür ediyorum. Bu kuzunun ameliyat olması ve şu anda sağlıklı olması bizim saygınlığımızı arttırdı. Böylece çevredeki vatandaşlar annelerinin bakamadığı hayvanları bizlere gönderiyor. Biz de bu hayvanları tekrar sağlığına kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.