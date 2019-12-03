Bacakta kısalık kalça çıkığı habercisi olabilir

Türkiye'de sık görülen ortopedik rahatsızlıklardan olan gelişimsel kalça çıkığı, çocuklarda sakatlığa yol açabiliyor. Bir bacakta kısalık görülmesi ise kalça çıkığı habercisi olabiliyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Atalar, Türkiye'de sık görülen ortopedik rahatsızlıklardan birinin gelişimsel kalça çıkığı olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarda sakatlığa yol açabildiği gibi, ileri yaşlardaki kalça kireçlenmelerinin de önemli sebeplerindendir. Yenidoğan bebeklerde yapılabilecek erken teşhis ve tedavi ile, bu sakatlıkların önüne geçilebilir. Ülkemizde ve birçok Avrupa ülkesinde bu amaçla, yenidoğan bebeklerin tamamına yönelik kalça ultrasonografisi ile tarama yapılmaktadır. Buna rağmen bazen hastalığın teşhisi ile alakalı gecikmeler ve yanılgılar olabilmektedir. Ailelerin bu konuda yapabilecekleri önemli bir test, bacaklar arasında uzunluk farkının olup olmadığının kontrolüdür. Bir bacakta kısalık saptanırsa bu durum, o tarafta gelişimsel kalça çıkığı olabileceği anlamına gelir” dedi.

Öte yandan, bez değiştirirken, bacakların birinin diğerine göre yana doğru az esnediğinin fark edilmesinin de konuyla ilgili önemli bir nokta olduğunu kaydeden Atalar, “Ülkemizde aileleri gelişimsel kalça çıkığı şüphesi ile doktora yönlendiren en sık bulgunun bacaklardaki cilt kıvrımlarının sayı ve seviyesinin farklı olmasıdır. Hâlbuki bu belirtiyi normal çocuklarda da sıklıkla görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında önemli bir belirti değildir” ifadelerini kullandı.