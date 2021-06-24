Badem ve Oli, Keçiören Belediyesinin maskotu oldu

Badem ve Oli isimli iki hasta köpeğin bakım ve tedavisini üstlenen Ankara Keçiören Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen hummalı tedavi çalışmasıyla sevimli canlıların yaşama tutunmalarını sağladı.

Badem ve Oli isimli iki hasta köpeğin bakım ve tedavisini üstlenen Keçiören Belediyesinde Başkan Altınok, doğal yaşam alanlarında yaşamaları zor olan iki sevimli köpeği sahiplenerek bakım ve tedavi sürecini sürdürdüklerini söyledi. Altınok, 2 ay önce rehabilitasyon merkezine alınan Badem ve 8 ay önce sahiplenilen Oli'nin özel bir tedavi süreci geçirdiğini kaydederek şu bilgileri verdi:

“Badem isimli köpeğimiz bir trafik kazası geçirmiş. Rehabilitasyon merkezimize getirildiğinde belinde bir zedelenme ve buna bağlı olarak da yarı felçli halde olduğu tespit edildi. İyileştirmek için yoğun bir tedavi uygulanan Badem'in doğal yaşam alanında hayatını idame ettirmesi oldukça zor. Bu nedenle onu sahiplenerek rehabilitasyon merkezimizin bir ferdi olarak kabul ettik. Kısırlaştırması da yapılan Badem şuanda mutlu ve konforlu bir yaşam sürüyor. Oli isimli köpeğimiz ise sahibi tarafından 8 ay önce rehabilitasyon merkezimize bırakıldı. Beyninde su toplanması (hidrosefalus) vakasına rastlanan köpeğimiz yürüyemiyordu ve sürekli kendi etrafında dönüyordu. Duyma merkezi tam gelişmediğinden aynı zamanda işitme sorunu da var. Uzun bir süre tedavisi yapıldı ve büyük oranda iyileştirildi. Bu canlımızı da rehabilitasyon merkezimizde sahiplendik. Şuanda bir maskot gibi etrafa neşe saçıyor. Hasta köpeklerimizin tamamını özel mamalarla besliyoruz.”