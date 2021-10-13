Bademlidere'ye 20 bin fidan dikiliyor

Çankaya Belediyesi tarafından Ankara'ya yeni bir Atatürk Orman Çiftliği kazandırmak için hazırlanan Bademlidere Kent Ormanı'na 20 bin ağaç dikiliyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte törenle ilk fidanları diktikleri Bademlidere Kent Ormanı'na 20 bin fidan dikme çalışmaları devam ediyor. Ankara'nın yeni Atatürk Orman Çiftliği olacak Bademlidere Kent Ormanı, içinde bulunan badem ağaçlarına ek olarak dikilen 20 bin fidan ile bir ormana dönüşecek. Çankaya Belediyesi ekiplerinin her gün düzenli olarak dikimini gerçekleştirdikleri fidanlardan şu ana kadar 3 bini toprakla buluşturuldu. Aynı zamanda çok amaçlı bir parka da dönüştürülecek olan 750 bin metrekarelik Bademlidere'de spor alanları, piknik alanları, macera parkı ve evcil hayvan alanı olacak. Çocukların midillilere binebileceği pony parkı da içinde barındıracak olan Bademlidere, Ankara halkının yeni yaşam alanı olarak hizmet verecek.

“Atamızın hatırasını Çankaya'da yaşatacağız”

Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı ile Çankaya'nın kent içinde ormana ve şehir parkına kavuşacağını dile getiren Başkan Taşdelen, “Bademlidere'de tapulu 750 dönüm arsamızı imara, betona değil ormana açtık. 500 dönümü ağaçlandırarak orman, 250 dönümü park ve dinlenme alanı yapıyoruz. Bademlidere'yi Atatürk Orman Çiftliği'ne benzer şekilde inşa edeceğiz. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankaya'mıza kazandıracağız. Atamızın hatırasını yeniden Çankaya'da yaşatacağız” şeklinde konuştu.