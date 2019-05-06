Badmintonda 2 bronz, 1 altın madalya

Yunanistan'ın Kalamarya kentinde düzenlenen Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli badmintoncular 2 üçüncülük ve 1 şampiyonluk elde ederek 2 bronz ve 1 altın madalya kazandı.

Yarı finalde elenen Emre Sönmez ve Zehra Erdem Karışık Çiftler'de 3., Mehmet Çapar ve Emre Sönmez ise Çift Erkekler'de 3.'lük elde ederek 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Finalde ise çift bayanlar kategorisi sporcusu Zehra Erdem ve İlayda Nur Özelgül Polonyalı rakipleri Wiktoria Adamek ve Wiktoria Dabczynska'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldular ve altın madalya aldılar.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Dünya ve Avrupa sıralamasına puan veren bu önemli turnuvada şampiyonluk elde edildiği için sevincini dile getirdi. Özmekik, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül'e ve antrenörleri Murad Sönmez, Uğur Erçetin'e teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürler eden Özmekik, desteklerin artarak devamını diledi.