Bağcılar, Avrupa'ya açılıyor

Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu, Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus kapsamında yürüttüğü “2019-2021 Yerelden Genele Eğitim Teknikleri” projesiyle Avrupa'ya açılmayı hedefliyor. Ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların, eğitim teknolojilerinin, en beğenilen ve geleneksel eğitim yöntemlerinin paylaşılacağı projenin ilk ayağı İstanbul Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulunda yapılan 3 günlük bir toplantıyla başladı.

Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yaşar yönetiminde İngilizce Öğretmeni Gökhan Büyükkaytaz'ın destekleriyle AB Erasmus Plus kapsamında yürütülen “2019-2021 Yerelden Genele Eğitim Teknikleri” projesinin açılışı yapıldı. Ortak Avrupa ülkelerinin katılımıyla evrensel bir strateji oluşturmanın hedeflendiği proje, Romanya, Polonya, Bulgaristan, İtalya ile İstanbul ve Mersin illerinden ortaokul ve lise düzeyinde 6 okulun katılımıyla gerçekleşiyor. İstanbul Bağcılar İlçe Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Özkan Boyacı, programda yaptığı açıklamada projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yaşar ise, “Bu proje ile sözlü sanatlardan el sanatlarına kadar geniş bir çerçevede yer alan ve milli şuuru güçlendiren yerel değerlerin özellikle eğitim alanında nasıl evrensel bir kimlik kazanacağı konusunda yeni teknikler geliştirilecektir. Yerelin evrenselleşmesi bilginin küresel ikliminde hem öznel olarak kendini koruma altına almak hem de öznel alana gömülü kalmadan evrensel anlamda çağı yakalamak, daha da ötesi çağa yön vermek anlamına gelmektedir. Bu projeyle bu yerel değerlerin dijital alana taşınması ve eğitimlerin iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak sağlanması amaçlanmaktadır. Çağı yakalamak ve ülkemizi çağın ötesine taşımak için özellikle internetin ve diğer iletişim araçlarının bir eğitim tekniği ve yöntemi olarak kullanılması önem arz etmektedir. Biz bu noktada böylesine bir projede yer almanın hem okulumuz, hem ilçemiz, ilimiz hem de Türkiye açısından büyük bir önem arz ettiğinin bilincindeyiz ve haklı gururunu yaşamaktayız” dedi.

Katılımcılar, toplantı kapsamında Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, ziyaretçileri makamında ağırlayarak Erasmus Plus çalışmalarının sertifikalarını katılımcılara takdim etti.