İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı

Ankara Karanfil Sokak’ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı.

Ankara Karanfil Sokak'ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı. Çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı.


Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayının Karanfil Sokak'ta seçim bildirisi dağıtması sırasında polis ekipleri grubu belirlenen noktalarda çalışmaları sürdürmeleri konusunda uyardı. Grup polisin uyarılarına uymayınca gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrasında toplamda 9 kişi gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.